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“Если ты дрался хоть раз в своей жизни, ставь лайк!”
📝 Крутые цитаты для пацанов (325 цитат)
“حيانا تشعر بالاسف لانك قلت كلام ثمين على ناس رخيصة. العرب Иногда так жалеешь, что говорил дорогие слова, дешевым людям...”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас... Им просто не до нас...”
📝 Красивые выражения со смыслом (200 выражений)
“Никогда не обращай внимания на сплетни о себе. То, что обезьяны научились разговаривать, не значит, что их нужно слушать…”
📝 Цитаты на тему сплетен за спиной (100 цитат)
“لم اعد اشتاق للماضي, انا اخشى ان افقد الحاضر Уже не скучаю по прошлому, я боюсь потерять настоящее .”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“Всегда найдётся козёл, который придумает про тебя какую-нибудь херню. Овца, которая не только пустит эту информацию в массы, но ещё обязательно что-то добавит от себя, и баран, который непременно всему этому поверит.”
📝 Цитаты на тему сплетен за спиной (100 цитат)
“Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten. Воровство начинается с одного хлеба, а измена — с одного поцелуя.”
📝 Красивые цитаты на турецком с переводом (150 цитат)
“المُزَاحَةُ تُذْهِبُ المَهَابَةТо есть, если человек будет много шутить, его авторитет уменьшится.”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“Одноклассники - это самые близкие друзья, с которыми трудно будет расставаться!”
📝 Цитаты про одноклассников со смыслом (130 цитат)
“سامحني و حبني دائماًПрости и всегда люби меня.”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“العائلة هي الملاذ في عالم لا قلب لهСемья это рай в бессердечном мире”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“Пусть лучше в мышцах будет боль, чем наркота и алкоголь!”
📝 Крутые цитаты для пацанов (325 цитат)
“Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других.”
📝 Цитаты на тему сплетен за спиной (100 цитат)
“О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас, им просто не до нас.”
📝 Известные выражения знаменитых людей (100 цитат)
“Братва — это не когда вас много, а когда несколько, но достойных!”
📝 Крутые цитаты для пацанов (325 цитат)
“Бог сотворил два самых прекрасных создания в мире. Это Землю и ТЕБЯ. Ты — Прелесть.لَقَدْ خَلَقَ الْخَالِقْ أَجْمَلَ الْخَلِيقَتَانْ فِي الْعَالَمْ وَ هُمَا الأَرْض وَ أَ”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“Хочу каменное сердце, чтобы не чувствовать ни обиду, ни боль, ни разочарований.”
📝 Грустные цитаты про обиду и боль в душе (200 цитат)
“Mükemmel insan yoktur, ama senin için mükemmel olan birisi vardır. Идеальных людей не существует, но всегда есть один, идеальный для тебя.”
📝 Красивые цитаты на турецком с переводом (150 цитат)
“모르는 사람도 절친이 될 수 있다. 절친이 모르는 사람이 되는 것처럼 그렇게 쉽게. Незнакомцы с такой же легкостью могут стать лучшими друзьями, как лучшие друзья незнакомцами.”
📝 Цитаты на корейском с переводом (100 цитат)
“اصبر تنل«Будь терпелив и получишь желаемое»”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
📆 Лучшие цитаты за последний месяц
“Если ты дрался хоть раз в своей жизни, ставь лайк!”
📝 Крутые цитаты для пацанов (325 цитат)
“Никогда не обращай внимания на сплетни о себе. То, что обезьяны научились разговаривать, не значит, что их нужно слушать…”
📝 Цитаты на тему сплетен за спиной (100 цитат)
“Всегда найдётся козёл, который придумает про тебя какую-нибудь херню. Овца, которая не только пустит эту информацию в массы, но ещё обязательно что-то добавит от себя, и баран, который непременно всему этому поверит.”
📝 Цитаты на тему сплетен за спиной (100 цитат)
“Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten. Воровство начинается с одного хлеба, а измена — с одного поцелуя.”
📝 Красивые цитаты на турецком с переводом (150 цитат)
“Пусть лучше в мышцах будет боль, чем наркота и алкоголь!”
📝 Крутые цитаты для пацанов (325 цитат)
“سامحني و حبني دائماًПрости и всегда люби меня.”
📝 Красивые цитаты на арабском языке с переводом (100 цитат)
“Родители – это такие люди, которые гоняют авторитетных пацанов за хлебом.”
📝 Крутые цитаты для пацанов (325 цитат)
“Akıl yaşta değil başta. Ум не в возрасте, а в голове.”
📝 Красивые цитаты на турецком с переводом (150 цитат)
“Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Паустовский К. Г.”
📝 Великие цитаты про русский язык (80 цитат)
“Davranışlara değer verin. Sözlerin hiç bir önemi yok… Цените поступки. Слова не значат ничего….”
📝 Красивые цитаты на турецком с переводом (150 цитат)