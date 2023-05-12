Лучшие цитаты из сериала Ходячие мертвецы (213 цитат)
Тематика зомби-апокалипсиса является отдельным жанром в кинематографе и ей посвящено множество фильмов и...
Красивые цитаты про скуку (500 цитат)
Людям присуща большая эмоциональная гамма и одним из ее проявлений является скука. Очень часто к действиям и...
Лучшие цитаты из мультфильма Зверополис (100 цитат)
Есть теория, что человек является плодом эволюции, но если подумать, то она могла бы пойти по другому пути и...
Цитаты про экономику (250 цитат)
Экономика — это наука, возникновению которой способствовали обстоятельства жизни людей. Первым людям...
Красивые цитаты про печаль (500 цитат)
Как бы нам не хотелось постоянно пребывать в позитивном настроении, иногда обстоятельства подавляют нас...
Цитаты о здоровье детей со смыслом (70 цитат)
Жизнь состоит из множества компонентов, и чтобы она была счастливой, все они должны быть в гармонии. Одной из...