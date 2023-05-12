Цитаты🔥 · 12.05.2023 · 0 · 0 Красивые цитаты про скуку (500 цитат) Людям присуща большая эмоциональная гамма и одним из ее проявлений является скука. Очень часто к действиям и...

Цитаты🔥 · 12.05.2023 · 0 · 0 Лучшие цитаты из мультфильма Зверополис (100 цитат) Есть теория, что человек является плодом эволюции, но если подумать, то она могла бы пойти по другому пути и...

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